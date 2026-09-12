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BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ: ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Xi Jinping Reaches New Delhi For BRICS Summit, To Hold Talks With Modi
BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ: ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ (ANI/file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 8:29 AM IST

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Updated : September 12, 2026 at 8:35 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಬೀಜಿಂಗ್​ ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕ್ಸಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಸಿನ್ಹುವಾ' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ (CPC) ಪ್ರಭಾವಿ 'ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ'ಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು CPC ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 'ಕೈ ಕ್ವಿ' (Cai Qi) ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು CPC ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ 'ವಾಂಗ್ ಯಿ' (Wang Yi) ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ-ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾವೋ ನಿಂಗ್, ಕಜಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಚೀನಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾವೋ, ಇದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾವೋ, ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಮಗ್ರ, ಸಹಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಸಿ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗೋವಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2014 ರ ಭೇಟಿಯು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2020ರ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಸಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಭೇಟಿಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕ್ಸಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಯ 25 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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Last Updated : September 12, 2026 at 8:35 AM IST

TAGGED:

BRICS SUMMIT
XI JINPING REACHES NEW DELHI
TO HOLD TALKS WITH MODI
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್
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