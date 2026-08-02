ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಸ್ಲೀಮಾ ಬೆಂಬಲ; ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮದರಸಾದ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 2, 2026 at 11:05 PM IST
ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕಾನೂನುಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಷರತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC)ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಉಪಖಂಡದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯುಸಿಸಿ ಇದೆ. ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ; ಇದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು (1956 ರ) ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಸಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದರಸಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಅವು ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮದರಸಾಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಮದರಸಾಗಳಿಂದ ಪದವೀಧರರು ಉತ್ಪಾದಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮದರಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಸರ್ಕಾರವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು; ರಾಜ್ಯವು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು" ಎಂದು ತಸ್ಲಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಶನಿವಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರಿನ್, "ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಅಧೀನತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಎಡರಂಗದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ತೃಣಮೂಲ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಯಾವುದೇ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಸ್ಲೀಮಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಮರಳಿದರು. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವತಃ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು, "ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ - ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ - ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ." "ಇದು ಕೇವಲ ಮುಖಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ; ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಸ್ಲೀಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ." "ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಗತಿಪರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ 'ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಲೇಖಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಲೇಖಕಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಟಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಂತರ ಅದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿತು. "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ತಸ್ಲೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಚಳವಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ತಸ್ಲೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಲೇಖಕಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಎರ್ಷಾದ್ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೂನಸ್ ಆಡಳಿತದವರೆಗೆ - ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಸ್ಲೀಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜಮಾತ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಸ್ಲೀಮಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 7 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೇರಲಾಗುವುದು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಸ್ಲೀಮಾ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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