ETV Bharat / bharat

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿ! ಗುಜರಾತ್‌ನ ಲಿಟಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಲಿಟಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್‌ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಫೆನ್ನೆಕ್ ಫಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ನರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

FENNEC FOX SIGHTED
ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿ (Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 1, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುರೇಂದ್ರನಗರ(ಗುಜರಾತ್‌): ಲಿಟಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್‌ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಫೆನ್ನೆಕ್ ಫಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ನರಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನರಿ ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಲಿಟಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ರನ್‌ನೊಳಗೆ ಇರುವ ವಚರಾಜ್ ಬೆಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ನರಿ ಪ್ರಭೇದ ಫೆನ್ನೆಕ್ ಫಾಕ್ಸ್' ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 153 ನರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಫೆನ್ನೆಕ್ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಚರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಸ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಳವಾದ ಬಿಲಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಯು ಈ ಆಳವಾದ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡು ಕತ್ತೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಪಟೇಲ್, ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿಯನ್ನು ವಾಚ್ರಾಜ್ ಬೆಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಬಿಲ ತೆಗೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿ (ವಲ್ಪೆಸ್ ಜೆರ್ಡಾ) ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ನರಿ (ವಲ್ಪೆಸ್ ವಲ್ಪೆಸ್ ಪುಸಿಲ್ಲಾ) ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಫೆನ್ನೆಕ್ ನರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

WORLDS SMALLEST FENNEC FOX
LITTLE RANN OF KUTCH
GUJARAT FOREST DEPARTMENT
RARE FOX SPOTTED IN GUJARAT
FENNEC FOX SIGHTED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.