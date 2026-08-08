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ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು; ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಜಗತ್ತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'World Will Change, So Will Technology; He Who Learns, Wins': PM Modi At IIT Delhi
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI via Narendra Modi YT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 5:10 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜಗತ್ತು ವಿಕಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ದೆಹಲಿಯ 57ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೇಗವೇ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮೀಕರಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 20 ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಏನನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೋವಿಡ್​ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಯುವಜನರ ನಡುವೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಯುವಜನತೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೀವು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ಸಾಹ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗೆ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನೀವು ಇದೀಗ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತವು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 587 ಪಿಎಚ್​ಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 3ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋನಿಪತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ 'ಪರಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ' ಅನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

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TAGGED:

PM MODI AT IIT DELHI
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INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PM MODI AT IIT DELHI

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