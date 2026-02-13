ETV Bharat / bharat

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗದಲ್ಲೂ ರೇಡಿಯೋ ನಂಟು ಬಿಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ: 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಂಟೇಜ್ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ. ರೇಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯೂ ಕೂಡಾ. ಇದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡುವ ಬರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಕೇಶ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಕೇಶ್​​ ಸಾರಸ್ವತ್​​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 12:11 PM IST

4 Min Read
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಭರಾಟೆಯ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರೂ, ರೇಡಿಯೊದ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇಂದು (ಫೆ.13) ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನಾಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾದ, ನೆನಪಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ರೇಡಿಯೋದ ಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಿಡುವ, ಇಂದಿಗೂ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್. ರೇಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಕಾಲದ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಮಾತು. ರಾಕೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೇಡಿಯೋಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಅವರ ವಿಂಟೇಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ETV Bharat)

ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮೊ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅವರಿಂದ ಅವಿಷ್ಕಾರವಾದ ಈ ರೇಡಿಯೋ, ಸಂವಹನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋದ ಚೈತನ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್, "ನನಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ನೆನಪು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದ ಸಾಧನ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿನ ಹೊತ್ತಗೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಅವರ ಬಳಿ ರೇಡಿಯೋದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ವಾಲ್ವ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಟೇಬಲ್‌ಟಾಪ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಶಾರ್ಟ್‌ವೇವ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಎಎಂ, ಎಫ್​ಎಂ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ರಾಕೇಶ್​​ ಸಾರಸ್ವತ್​​ ಅವರ ರೇಡಿಯೋ ನಂಟು (ETV Bharat)

ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಗ್ರಂಡಿಗ್, ಟೆಲಿಫಂಕೆನ್, ಸೋನಿ, ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್, ಕೆನ್‌ವುಡ್, ಸ್ಯಾನ್ಯೊ, ಬುಷ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಎ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳ ರೇಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೂ 70ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಹಳೆಯವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ತನ್ನ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡಯಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿವೆ.

ರಾಕೇಶ್​ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿರೋಧಿಸದೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

"ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಲೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅದರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಾಢವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಬೆಳೆದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ" ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಾಕೇಶ್.

ಆಧುನಿಕತೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಸಮತೋಲನ: "ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೊ ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಅವರ ವಿಂಟೇಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ETV Bharat)

ರೇಡಿಯೋ ದಿನದ ಸಂದೇಶ: ರೇಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಸೇತುವೆ. ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೊದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಕೇಶ್ ಮನವಿ. ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಾಕೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊದ ರೂಪ ಬದಲಾಗಿ ಎಫ್‌ಎಂ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೂ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಮನೋಭಾವ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೊದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲಿತ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಕೇಶ್.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗದಲ್ಲೂ ರೇಡಿಯೋ ನಂಟು ಬಿಡದ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ರಾಕೇಶ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಅವರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವುಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಾಗ ದುರಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯದರಿಂದ ಹೊಸದರವರೆಗೆ ಹಲವು ರೇಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಇವರಲ್ಲಿವೆ. ರಾಕೇಶ್‌ ಅವರ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

