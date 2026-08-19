ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ 'ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗಿದೆ!
ನಾಸಿಕ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯೊಬ್ಬರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ.
Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST
ನಾಶಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಾಲ. ಇಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಂದವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು (ಛಾಯಾಚಿತ್ರ) ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ತರಹೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಹಳೆಯ (ವಿಂಟೇಜ್) ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಹೊಳಪು ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಆ.19ರ 'ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ'ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನಾಶಿಕ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ ಎಂಬ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಆಗಿನ (ವಿಂಟೇಜ್) ಕಾಲದ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದವರೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಬರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ 'ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಿತಾಮಹ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ 'ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: "ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುರಾರಿ ಜಾಜು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಶಃ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮುರಾರಿ ಜಾಜು ಸ್ವತಃ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1950ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. - ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ
ಸಾಗರ್ ಕಬರೆ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು:
- ಗೇವಾಬಾಕ್ಸ್ (Gevabox) - 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ, ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಡೇವಿ (Davy) - 'ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಸಿರೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Ciro-flex) - 3.5 ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಸ್ಟರ್ಕು (Stercu) - 3.5 ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 1.8 ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಸಾಲಿಡ್ (Solid) - 3.5 ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಲ್ಲೋಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಯಾಶಿಕಾ ಡಿ-ಬೇಕನ್ (Yashica D-Beacon) - ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ.
- ಮೈಟಿ (Mighty) - ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
- ರೋಲೈಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Rolleiflex) - 1940 ಮತ್ತು 1950 ರ ದಶಕದ ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ವೈಟ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ (Voigtländer) - 3.5 ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ.
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