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World Music Day Special; ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದರೂ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದ ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್​; ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು

ಅಪಘಾತದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಛಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್​ ಬದುಕಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ವಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 3:24 PM IST

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ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್​ ಎಂದಿಗೂ ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಪುನರ್​ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಳು, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದಳು.

ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಪ್ನಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಸಪ್ನಾ ಗಾಯಕಿ, ನಿರೂಪಕಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳವರಿಗೂ ಬಹುಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ನಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಪಘಾತ: ಸಪ್ನಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಸಪ್ನಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತವು ಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುರಿದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಸಪ್ನಾ ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು: ಸಪ್ನಾ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸಸ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ 2019 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಳು.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಮಿಸಸ್​ ಯುಪಿ 2018, ಮಿಸಸ್​ ಡೈನಾಮಿಕ್ 2019, ಮಿಸಸ್​ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಕ್ವೀನ್ 2019, ಮಿಸಸ್​ ಆಗ್ರಾ 2016, ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಕ್ವೀನ್ 2018, ಮಿಸಸ್​ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕ್ವೀನ್ 2018 ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್​ ತೀಜ್ ಕ್ವೀನ್ 2017 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಪ್ನಾಗೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನೂ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವು ಸಾರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರು.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಒಲಿದು ಬಂದ ಅನೇಕ ಗೌರವ: ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸಪ್ನಾ ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 285ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ಮಾನ್, ಡಾ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್, ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಪ್ನಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವನದ ನಾಡಿಯಾದ ಸಂಗೀತ: ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದಂದು ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಗೀತವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 110 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ದೂರದರ್ಶನ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪು: ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಪ್ನಾ ಜನಪ್ರಿಯ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಸಾವಧಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಕವಿತೆಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

world-music-day-special-after-losing-vision-in-one-eye-jaipurs-sapna-pathak-performed-on-300-stages-won-285-plus-honours
ಸಪ್ನಾ ಪಾಠಕ್ (ETV BHARAT)

ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಫರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಸಪ್ನಾ.

ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 8 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ: ಸಪ್ನಾ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಏಳು ವಚನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬುವ ಅವರು, ಎಂಟನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು, ಅದು ಪರಸ್ಪರರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಎಂದರು.

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