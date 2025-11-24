ಚಂಪಾರಣ್ನ ವಿರಾಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
33 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
Published : November 24, 2025 at 4:45 PM IST
ಚಂಪಾರಣ್ (ಬಿಹಾರ): ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಮಾಯಣ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಕಿಯಾ ಕೆಸರಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಶಿವಲಿಂಗವೂ 33 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, 210 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಬಲೀಪುರಂನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ ರಾಮಾಯಣ ದೇಗುಲವನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 1,080 ಅಡಿ ಉದ್ದ 540 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 22 ದೇವಾಲಯಗಳು, 18 ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು 270 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು.
ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸ್ಥಳ, ಸಿಂಗ್ ದ್ವಾರ, ನಂದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶಿಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗ: ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನ ಪಟ್ಟಿಕಡುನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಏಕ ಬೃಹತ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕೆತ್ತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು 96 ಚಕ್ರಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಹಾಬಲೀಪುರಂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲು 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಿಂದ ಚಾಕಿಯಾವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತರುವಾಗ ಭಕ್ತರಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಶಿವಲಿಂಗ; ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿವಲಿಂಗ 210 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕವಿದ್ದು, ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಗುಲದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಗಣೇಶ ಸ್ಥಳ, ಸಿಂಗ್ ದ್ವಾರ, ನಂದಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ಚಕಿಯಾಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧು ಸಂತರು, ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
