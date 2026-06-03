150,000 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ: 60ರ ರೇಣು ಸಿಂಘಿ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌಹಾರದೇ ಇರರಿ!
150,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಪುರದ ರೇಣು ಸಿಂಘಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 2:42 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 50-60 ವಯಸ್ಸಿನ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮಕ್ಕಳು - ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಷ್ಟೇ, ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಜೈಪುರದ ರೇಣು ಸಿಂಘಿ ಎಂಬ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಟ್ರಾ- ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್) ಆಗಿರುವ ರೇಣು ಸಿಂಘಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ರೇಣು ಅವರು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ಭಾರತದ ಪರ್ವತಗಳು, ಮರುಭೂಮಿ, ಕಾಡು ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೋಪಿನ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. 51ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೈಕಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸವಾರಿ ಹಿಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೇಣು ಸಿಂಘಿ, "ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016ರಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ, ತನಗೂ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಸೈಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ 'ನಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ' ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಮಾತು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿತು. ಪೋಷಕರಾದ ನಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪಾಠ ತನಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ಥಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು: ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ರೆವೆಟ್ ರಾಂಡೋನಿಯರ್ ಮಾಂಡಿಯಕ್ಸ್ (BRM) ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ದೂರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ರಾಂಡೋನಿಯರ್ ಆಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳು, 17 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕಿ.ಮೀ, 27 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 400 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 40 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 600 ಕಿ.ಮೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ದೂರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ) ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ರಾಂಡನಿಯರ್ಗಳ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ "ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ" ಅಂತ ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ರೇಣು ಸಿಂಘಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಿನಿಶರ್: ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಓಟವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ಯಾರಿಸ್-ಬ್ರೆಸ್ಟ್-ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ 10 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸರಿಸುಮಾರು 90 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಲವು ಸವಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣು.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ: ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಂಡನ್-ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್-ಲಂಡನ್ (LEL) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. 1,550 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ತುಳಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 128 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 124 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ನನ್ನದಾಯಿತು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಆರೋಹಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಸುಲಭದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೇಣು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟಿಗಾಕಿದ ಅಫಘಾತ: ಕೆಲವು ಅಫಘಾತ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದವು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ 25 ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆರು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದವು. ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಮುರಿದಿದ್ದವು. ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದೆ. ನಂತರ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೇ 2, 2023ರಂದು, ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೆ ಸವಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೇಣು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ: 2024ರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ನಾರ್ವೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯು ಸುಮಾರು 4200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಎಂಟು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ರೇಣು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BRM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 150,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿರುವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ನಿಯಮಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಲ್ಲ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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