ETV Bharat / bharat

ಅಮರಾವತಿ ಯೋಜನೆ:ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್​

ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್​ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

world-bank-likely-to-release-another-usd-200-mn-for-amaravati-capital-project-by-dec
ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು (ANI)
author img

By PTI

Published : October 23, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮತ್ತು ಏಷಿಯನ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ತಲಾ 800 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ನಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 1600 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಅನ್ನು ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ 15000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1400 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ 207 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​​ ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್​ ಸುರೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್​ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಂತನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್​ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಮಾಧಾನಕಾರವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ 207 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಯೋಜನೆಗೆ 4,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮರಾವತಿ ಏಕೈಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರಲಿದೆ; ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಫಿಡವಿಟ್​

TAGGED:

AMARAVATI CAPITAL PROJECT
AMARAVATI CAPITAL PROJECT WB
ANDRA NEW CAPITAL PROJECT
AMARAVATI WORLD BANK FUND
AMARAVATI CAPITAL PROJECT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.