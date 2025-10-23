ಅಮರಾವತಿ ಯೋಜನೆ:ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲಾ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 1600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ 15000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1400 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 207 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಂತನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದರು.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಮಾಧಾನಕಾರವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ 207 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
