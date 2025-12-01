ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat / bharat

ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ (AIDS-Acquired immunodeficiency syndrome) ದಿನಾಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್‌​ಐವಿ (Human Immunodeficiency Viruses) ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಮ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್.​ಐ.ವಿ ಮುಕ್ತ ಮಗು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ: "ಏಡ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ, ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ​ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ತಾಯಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎಆರ್‌ಟಿ (Antiretroviral Therapy) ಔಷಧಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶೇ.98ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್​ಐವಿಮುಕ್ತ ಮಗು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಜನರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾತಕಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್.

Senior Gynaecologist Dr Jyoti Mahajan
ಶಿಮ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್ (ETV Bharat)

ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?: "ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಚ್​ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜರಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಗು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಶೇ.15-45ರಷ್ಟು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ART ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು?: PMTCT (ತಾಯಿನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ART ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರತಿದಿನ ART ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾಯಿ ART ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ" ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, "ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್) ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನನದ ನಂತರ 6-12 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜನನದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಗುಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಎದೆ ಹಾಲು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು: "ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ನೀಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇ.98ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಮಹಾಜನ್.

ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೂ ಹೆಚ್.​ಐ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ?: "ಮಗು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ (ಎಸ್‌ಟಿಐ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ತಪಾಸಣೆ (ಎಎನ್‌ಸಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌​ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್‌​ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಂಪತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಿಯಮಿತ ಎಆರ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಗುವಿಗೂ ಅಂತಿಮ ರಕ್ಷಣೆ" ಎಂಬುದು ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್ ಸಲಹೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: "ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್‌​ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ಅಪಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಶೇ.14-20 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಆರ್‌ಟಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯ ಈಗ ಶೇ.2-25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಐದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 0.3% ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 0.2% ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಸೋಂಕು ಮೂರು ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಡವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕಡಿಮೆ CD4 ಎಣಿಕೆ, STI ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಯೋನಿನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು HIV ಸೋಂಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರವೂ ಔಷಧಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

