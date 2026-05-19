ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 280 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ ಸೂರು: ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 6:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಸೂರು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 280 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 110 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಸೂರಿಲ್ಲದೇ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UN-Habitat) ವರದಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ರಣವಾದರೆ, ಭಾರತವೇನೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರದೆ ಉಳಿದಾಗ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ?: UN-Habitat ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ವಸತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸವಾಲು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2.8 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1.1 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 24.8ರಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ನಗರ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶಾಲ ಭಾಗವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿದ್ದಾರೆ?: ಜಾಗತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೈಜೀರಿಯಾವು ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ದಂಗೆಗಳು. ಈ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದಾಜು 24.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜೀರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶವು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 3,711,314 ಜನರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಡಕಾಯಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರು: ಸಿರಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂದಾಜು 6.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ತಲೆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ವಸತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು 0% ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಲ್ಲ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳಗೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರೋಗಪೀಡಿತ ಅನಧಿಕೃತ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. 99 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ 87.9ರಷ್ಟು ಸಿಂಗಾಪುರನ್ನರಿಗೆ ಇದೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೂರು: 2023ರ ಗೃಹ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 87.9% ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
UN-Habitat ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿಂಗಾಪುರವು ಎಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತ ವಸಾಹತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಗರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ವಸಾಹತುಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ95ರಷ್ಟು ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ - ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಹುತೇಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ವಲಯವು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಲ್ಪ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ - ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು 447.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 437.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 2,594,614 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 2,295,016 ಘಟಕಗಳು ಏಕ-ಕುಟುಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ 299,598 ಘಟಕಗಳು ಬಹು-ಘಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 5.4ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 17.4ರಷ್ಟು ಜನರು - ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 65.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ) ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಶೇ 17.4 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ.
