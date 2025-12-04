ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗೂಬೆ: ಅಪಶಕುನವೇ ಅಥವಾ?
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಶಕುನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 5:10 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಗೂಬೆ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆದರೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಮನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದರೆ ಅಪಶಕುನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರೆ.. ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಅದು ಅಪಶಕುನ ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗೂಬೆ ಹಾಕಿದ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಹದ್ದಿನ ಮಾದರಿ ಹೋಲುವ ರಾಕ್ ಈಗಲ್ ಔಲ್ ಐದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ತಾಪು ಅವರು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಈಗಲ್ ಔಲ್ ಮರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಪರೂಪದ ಗೂಬೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರಿಯ ಮಾಲೀಕ ಲಕ್ಷ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳಾಗುವ ತನಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಸೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಯಾಗಿ ಅವು ಹಾರಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 20-25 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ರಾಕ್ ಈಗಲ್ ಔಲ್ ಕೀಟಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಹದ್ದು ಮಾದರಿಯ ಈ ಗೂಬೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದವಾದರೂ ಅದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನೋಟ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
