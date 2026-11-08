ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕ್: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತಯಾರಿ
ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸ್, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ?. ಹಸಿರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 8, 2026 at 2:54 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಸಿಎಂಸಿ) 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಕ್' ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಸೈಬರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿಎಂಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರೊಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಜಿ.ಸೃಜನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ?: "ಸೆರಿಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಮಜೀದ್ಬಾಂದಾ ಮಾಧವ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ 1.5 ಎಕರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ 1 ಎಕರೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಕ್' ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ, ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಉಚಿತ ವೈಫೈ, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ಕೆಲಸದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್ (ತೆರೆದ ರಂಗಮಂದಿರ), ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಭಾಂಗಣ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಕ್' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: