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ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಮರದ ತಿರುಳು ಸಾಗಣೆ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಮರದ ತಿರುಳು (ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಡಿ) ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

WOOD PULP TRANSPORT BY TRAIN
ಮರದ ತಿರುಳು ಹೊತ್ತ ರೈಲು ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 6:31 PM IST

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ಕಾಕಿನಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟ್ರಕ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮರದ ತಿರುಳನ್ನು (ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಡಿ) ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮರದ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ರೈಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಬಂದರಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಿಗವಾನ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಕನ್ನು ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಸಾಗಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 1,061 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೆ ಈ ಸರಕು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಒಂದು ವ್ಯಾಗನ್ 45 ರಿಂದ 50 ಟನ್ ಮರದ ತಿರುಳನ್ನು ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ರೈಲ್ವೆಯು 65.1 ಟನ್​​ ತೂಕಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ತಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸರಕನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮರದ ತಿರುಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರದ ತಿರುಳನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್​​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಕ್ಲಾಸ್​- 110 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರೇಕ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರದ ತಿರುಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಥುರ್, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ. ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಮೋಹಿತ್ ಸೋನಾಕಿಯಾ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WOOD PULP
ಮರದ ತಿರುಳು
WOOD PULP TRANSPORT
INDIAN RAILWAY
WOOD PULP TRANSPORT BY TRAIN

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