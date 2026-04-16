ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ- ಎಸ್​​ಪಿ; ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ: ಕೇಂದ್ರ

ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಗದ್ದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.

DELIMITATION BILL
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ (Screengrab of Sansad TV video)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 3:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿತು. ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದಿದೆ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ಸಂವಿಧಾನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಾ ಖಡಕ್​ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದರು.

ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್​ಪಿ ಸಂಸದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್​ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, "ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ" ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಣೆ ಸೇರಿ 3 ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ (131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ- 2026, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ-2026 ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ- 2026 ಅನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

