ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಹಿಳೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟೆಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಡಿಆರ್ಡಿಒದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಟೆಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 4, 2026 at 3:19 PM IST
ಅನುಭಾ ಜೈನ್
ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ. ಟೆಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1985 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ) ಸೇರಿದ ಅವರು, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಗ್ನಿ-IV ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ-V ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ನಿಚ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಕಸನ, ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಣತೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳದ ಥುಂಬಾ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಐಕಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಟೆಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್ ಯಾರು? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ಕುತೂಹಲಗಳೇನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಪ್ರೇರಕ ಅಂಶ ಯಾವುದು?
ಕೇರಳದ ಅಲಪ್ಪುಳ (ಅಲೆಪ್ಪಿ) ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಥುಂಬಾ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆದ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅದುವೇ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
1960- 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಹುರುದುಂಬಿಸಿದ ವಿಷಯ?
ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೋರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದರು? ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಯಾವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು?
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ನಮ್ಮದು ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೇರಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನನ್ನ ಪತಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲವು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಗಾಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರಣ ಇದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡೂ ಆಗಿತ್ತು.
ದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ?
ವಾಯುಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಲವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಂದು ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಗಮನವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ. ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಇಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಪಾತಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಇಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಎಸ್ಟಿಇಎಂನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಂತರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರಲು ಈ ಗುಣಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸದರೆ, ಅವರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಾಕೇಂತಿಕವಾಗುವ ಬದಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ದಾಟಿದ್ದೀರಿ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾಗ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾನು ಸೇರಿದಾಗ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇಂದು, ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು .
