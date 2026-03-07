ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಡ್ ಗರ್ಲ್
ಒಡಿಶಾದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೇಶಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 5:15 PM IST
ಕೊರಾಪುಟ್ (ಒಡಿಶಾ): 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮನೆಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು. ಆದರೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೊಹಾಂತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾದ ಕೊರಾಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಹಳೆಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈಗ ಹರ್ಷಿತಾರನ್ನು "ಸೀಡ್ ಗರ್ಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಒಲವು: ಒಡಿಶಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೋಲ್ತಾ, ಕಂದುಲ್, ಮಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ನಡೆಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ "ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್" ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ರೈತರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿವೆ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:
- 230 ವಿಧದ ಸ್ಥಳೀಯ ಧಾನ್ಯದ ಬೀಜಗಳು
- 80 ವಿಧದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಗಿ ಬೀಜಗಳು
- 6 ವಿಧದ ಜೋಳದ ತಳಿಗಳು
- 12 ವಿಧದ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು "ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ(Loan for Exchange) ಎಂಬ ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ರೈತರಿಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರೈತರು 4 ಕೆ.ಜಿ ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 60 ರೈತರು ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದರು. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 180ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80% ಮಹಿಳೆಯರು. ಅನ್ಲಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು, ಅವರಿಗೂ ಕಲಿಸುವುದು: ಹರ್ಷಿತಾಳ ತಂದೆ ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.
"ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ರೈತರಿಂದ 50 ರಿಂದ 60 ಬಗೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 180 ರೈತರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಸ್ವತಃ ರೈತರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತುಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರ ಮಾಝಿ, ಹಿಂದೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹರ್ಷಿತಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ : ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಈಗ ಮಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಭತ್ತದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಲಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಸುಚಿಷ್ಮಿತಾ ಮಾಝಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಉಳಿದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಮರೆತುಹೋದ ಆಹಾರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FAO) ಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಪಸ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ನೇಹಿ. ಶಾಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಕೊರಾಪುಟ್ ರೈತರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಬೀಜಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಹಲವು ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಳಿವಿನತ್ತ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಇಒಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಬಲೀಕರಣವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ (ಬೀಜಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹದಿಹರೆಯದವರು) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
