ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್
ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ' ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ.
Published : March 8, 2026 at 4:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಹಾಗು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವನಿತೆಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇನಾಪಡೆಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶೌರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು, 2025ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನರಾದ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ' (Equal Partners, Lasting Peace) ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
IANS ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ, ಈ ಗೌರವವು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರ ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತದ 20 ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರಿರುವ ನನ್ನ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ. ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Delhi: Major Swathi Shantha Kumar, who won the UN Secretary-General's Award 2025 for her project 'Equal Partners, Lasting Peace', says, " empowering women itself you are not just empowering one person, you are empowering the entire family. because when you talk about empowering…
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್: ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ (UNMISS) ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
20 ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮೂಸಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು, ಮಿಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಎನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ-ದೂರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ದೂರದ ಗಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾವು ನದಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪಯಮ್ಗಳನ್ನು (ಸುಡಾನ್ ಆಡಳಿತ ಘಟಕ) ತಲುಪಲು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಗಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನೆರವಾದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದೇಶವಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ' ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ' ಯೋಜನೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಷನ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಅಂತರವು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ನಾವು ಮಿಷನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಷನ್ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಸ್ವಯಂಗೂ ಮುನ್ನ ಸೇವೆ' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು, 'ಸ್ವಯಂಗೂ ಮುನ್ನ ಸೇವೆ' ಎಂಬ ತತ್ವವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ‘ಸ್ವಯಂಗೂ ಮುನ್ನ ಸೇವೆ’ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಅಂತಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
From India to conflict-torn Sudan, she stood on the frontlines of peace.
This International Women's Day, meet Major Swathi Shanthakumar - an Indian Army officer, @UN peacekeeper and a proud recipient of a prestigious UN honour. 🇮🇳
In this special episode of Raksha Sutra, she…
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ.
ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆಲಿಸಿ: ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀರಬಹುದಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
