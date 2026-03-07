50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ, 60 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್, 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ್ತಿ: ಇದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ
ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ 70 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆರ್ಮಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವು - ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ 70 ವರ್ಷದ ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 60+ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಲೀಡರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಗಾಲ್ಫ್ ಆತಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನ ಒಂದು ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಧು ಸಿಂಗ್, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ - ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಟವಿ ಭಾರತ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಧು ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮೂಲ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆಗ್ರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವೆ. 1979 ರಲ್ಲಿ, ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವೆ. ತನ್ನೊಳಗಿನ ಒಂದು ಛಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಮಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓರ್ವ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. 2026ರ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸಾವುಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನೇಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡೆ: ಪತಿ ಕರ್ನಲ್ ಜಗ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿತು. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದುಂಟು. ನಾನು "ಹಾರ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಮೂಲಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯತ್ತ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 2000ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಪ್ಶಹರ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ಪ್ರದಾರದ-ಪರದಾರದಿ" (PPES) ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ + ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಕೇವಲ 30 ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದು, 4,000 ಹುಡುಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತಂದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ: ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಲ್ಫ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 7ನೇ ಆರ್ಮಿ ಲೇಡೀಸ್ ಓಪನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 331ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದರು.
ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಈವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು, ಹೋಂಡಾ ಮಾನೇಸರ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಹೋಂಡಾ ಮಾನೇಸರ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಅದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾಲನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಓಟದ ಮೂಲಕ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು, ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮಗಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾದರೆ ಈ ಓಟವು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
- ನೀವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು?
ನನಗೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಬದಿಗಳು. ಹೊಸ ಗುರಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪರ್ದಾದ-ಪರ್ದಾದಿ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ?
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಅದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬಲೀಕೃತ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನೀವು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ?
ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ತಡ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಆ ಕುತೂಹಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಯಿತು. ಅದು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ದಿನ. ವಯಸ್ಸು ಯಾವುನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಇದು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ.
ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳು:
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ: ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ.
ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ: 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್, 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ - ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನುಗ್ಗಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು'' ಎಂದರು.
