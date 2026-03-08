ETV Bharat / bharat

ಇವರು ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಮುಕ್ತಿದಾತೆ: 653 ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಳೆ

ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ.

FUNERAL OF UNCLAIMED BODIES
ಅನಾಥ ಶವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ತಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ದೇವಿ (ETV Bharat)
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದೇಹ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಧಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಾಥರಂತೆ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ಅವರ ಕೊನೆಗಾಲ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ದೇವಿ.

ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಇವರೇ ಕುಟುಂಬ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಈವರೆಗೂ 653 ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನ ಕಲುಕಿದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಸಾವು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ದೇವಿ ಅವರು, ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಆಗಲೇ ಟಿಸಿಲೊಡೆಯಿತು. ಅನಾಥರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು.

ಕಿನ್ನೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಈ ಆಲೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2003ರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧರು, ಅನಾಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮಾರಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಶವ ದಹನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನೆದರು.

ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ವೃದ್ಧರು, ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂತಹ 653 ಶವಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಚಿನಾಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೈಹೋಮ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಿಂಥಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು.

ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಜಗಪತಿ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ವೃದ್ಧರು, ಅನಾಥರು ಹೇಳುವ 'ಅಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಪದವೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ದೇವಿ ಅವರ ಮಾತು.

