ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ (ಐಪಿಎಸ್) ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 77ನೇ ಆರ್‌ಆರ್ (ನಿಯಮಿತ ನೇಮಕಾತಿ) ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, 174 ಪ್ರೊಬೇಷನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 62 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 35.63%ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

77ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ 'ದೀಕ್ಷಾಂತ್ ಪರೇಡ್' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎಸ್‌ವಿಪಿಎನ್‌ಪಿಎ) ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 73ನೇ ಆರ್‌ಆರ್ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಬಳಿಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವು 20.66%ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15% ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಕೇಡರ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

77ನೇ ಆರ್‌ಆರ್ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: 86 (50%)

ವಿಜ್ಞಾನ: 36 (20%)

ಕಲೆ: 29 (17%)

ವಾಣಿಜ್ಯ: 8 (5%)

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್: 8 (5%)

ಕಾನೂನು: 6 (3%)

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 73ನೇ ಆರ್‌ಆರ್ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 68% ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ಈಗ 50%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.10ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಈ ವರ್ಷ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (35) ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಲಾ 19, ದೆಹಲಿ 17, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ತಲಾ 12, ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಐವರು ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಭೂತಾನ್‌ನಿಂದ ಆರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಲಾ ಐದು ಮಂದಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ:

AGMUT (ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಗೋವಾ-ಮಿಜೋರಾಂ-ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು): 24

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 23

ತಮಿಳುನಾಡು: 14

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 13

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 12

ಮಣಿಪುರ: 10

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: 4

ತೆಲಂಗಾಣ: 4

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್​: ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ಗರ್ಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ಪ್ರೊಬೇಷನರ್‌ಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ವಿಧಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಆಧುನಿಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೆವು. ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ, AI-ML ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 'ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು' ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ತರಬೇತಿಯು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (DIPR) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಗ: ಪರೇಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ ಅಂಜಿತ್ ಎ.ನಾಯರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೂಲದ ನಾಯರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಮಗ ಐಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರರಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ನಾಯರ್, 2023ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 205ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 45 ವಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತಿಯ ವೇಳೆ, ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯರ್ ತರಬೇತಿಯ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13-14 ಕೆ.ಜಿ ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್-ಔಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗೌರವಯುತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

