ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ: ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಶೇ 4.4ರಷ್ಟು ನಾರಿಯರು: SBI ವರದಿ
Published : May 15, 2026 at 2:51 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಗೂಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಶೇ 4.4ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮೇ 8 ರಂದು "ಭಾರತ ಇಂದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,70,000 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2025ರ PLFS (ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ)ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಘಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.
SBI ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1987-88 ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 43%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ: ವರದಿಯು ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. 1987-88ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ43ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪಾಲನ್ನು 13.7 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟಿತ್ತು. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, 59.3% ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು 79.1% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 40.0% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ 0.9ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಶೇ 1.5 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 2.3 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲೂ ಶೇ 2.3ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ.8.3, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೇ.6.7, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ.6.6 , ಪಂಜಾಬ್ ಶೇ.5.3 ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಇದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ 3.1ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ 100 ದುಡಿಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 3 ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೋವಾ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
