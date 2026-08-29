ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್!: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಕಿರುಕುಳದ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 6:02 PM IST
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರ ಸದಾ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಕಿರುಕುಳವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿರುಕುಳದ ಕುರಿತಾದ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
'ದಿ ಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಐಸ್' (ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಗರ) ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 4ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ 65ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 25ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ, ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 41ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 14ರಷ್ಟಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ?
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನುಸಾರ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
9 ರಿಂದ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 73 - 81ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 32 ರಿಂದ 43ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೇ 84ರಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಕುಳ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ.
ರಸ್ತೆಗಳೇ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ: ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಶೇ. 10ರಷ್ಟಿದೆ.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಕುಳ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರುಕುಳದ ಘಟನೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇ. 76 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಿರುಕುಳದ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಡವೆ ತೀವ್ರತರ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 23.9 ಮತ್ತು ಶೇ 24.0ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪ್ರಯಾಣಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 57 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 76-80 ರಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 71-100 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 67-89 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಿರುಕುಳವು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಗಲಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿರುಕುಳದ ಅಪಾಯವು ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅವರ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಕುರಿತಾದ ಭಯವು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕಗಳು ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ, 68 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಭಯ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 71ರಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 84 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 87 ರಷ್ಟಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಆತಂಕಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಶೇ 21 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಕುಳದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ 17 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 71 ಮತ್ತು ಶೇ 54 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
|ಮಾದರಿ ರಚನೆ
|ಕಿರುಕುಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
|ದೆಹಲಿ (1)
|ಬೆಂಗಳೂರು(2)
|ದೆಹಲಿ (3)
|ಬೆಂಗಳೂರು(4)
|ವಯಸ್ಸು
|ಶೇಕಡಾವರು ಪ್ರಮಾಣ
|ಶೇಕಡಾವರು ಪ್ರಮಾಣ
|ಶೇಕಡಾವರು ಪ್ರಮಾಣ
|ಶೇಕಡಾವರು ಪ್ರಮಾಣ
|19
|8
|6.5
|81.1
|42.6
|20-25
|40.9
|34.1
|72.5
|32.3
|26-30
|22.6
|25.6
|62.3
|29.2
|31-35
|16.9
|17.8
|51.9
|25
|36-40
|11.6
|16
|47.1
|20.6
|ಶಿಕ್ಷಣ
|12ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗಿನವರು
|24.2
|21
|41.3
|22.8
|12ನೇ ತರಗತಿ
|28.7
|33.5
|71.4
|27.6
|ಪದವಿ
|47
|45.5
|72.1
|33
|ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ
|ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯುವವರು
|47.3
|57.5
|70.4
|28
|ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು
|39.2
|26.2
|50.6
|27.1
|ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
|13.4
|16.3
|84.4
|35.6
|ಜಾತಿ
|ಸಾಮಾನ್ಯ
|62.6
|43.6
|65.7
|30
|ಒಬಿಸಿ
|15
|35.1
|66
|30.4
|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
|20.8
|15.9
|64.3
|23.7
|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
|1.6
|5.3
|62.5
|25.9
|ಧರ್ಮ
|ಹಿಂದೂ
|86
|82.7
|64.5
|29
|ಮುಸ್ಲಿಂ
|10.4
|9.5
|63.8
|29.3
|ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್
|1.1
|7.4
|63.6
|28.4
|ಇತರ
|2.4
|0.4
|66
|50
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