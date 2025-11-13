ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ 'ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್'
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2025ಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ನಾಳೆ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗಮನವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.47 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 2.52 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ.66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಈ ಚುನಾವಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚುನಾವಣಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7.45 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.94 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು 3.51 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮತದಾನ ಶುರುವಾದಾಗ, ಶೇ.62.8ರಷ್ಟು ಪುರುಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.71.6ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ನಡುವೆ ಶೇ.8.8ರ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. 2.47 ಕೋಟಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.52 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 1962ರ ಮೊದಲು ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು 1980ರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 2010ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ.
ಶೇ.51.12ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಪುರುಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.54.49ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 53.32ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.60.48ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.59.69 ಮತ್ತು ಶೇ.54.45 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
"ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ. ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ, ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು" ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ (AIDWA) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಂಪರಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳಿವೆ. "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವಿದೆ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮತದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಂಪರಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಡ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ತಾಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.58.32ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಶೇ.76.04, ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಶೇ.58.26 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ. 59.93, ದರ್ಭಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಶೇ.56.84ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ. 71.25, ಮಾಧೇಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶೇ.62.80ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ.77.04 ಮತ್ತು ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶೇ.63.49ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 75.86ರಷ್ಟಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮತದಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.57.88 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ.60.05ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60.93 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ.58.80 ಪುರುಷರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಬಕ್ಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60.90 ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 63.17 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಾಯನ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ 1.4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ರೂ.10,000, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 125 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುಗೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರಾಳರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಿರಿಯ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರ್ಜೆಡಿ ಬಿಹಾರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರರಾದ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಗಗನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಬಡತನ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿವೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 14) ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಸರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
