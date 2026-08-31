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ಮನೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.

Woman's body parts found in Syntex tank - Salem brutality; nets launched against killers
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2026 at 6:21 PM IST

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ಸೇಲಂ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಸೇಲಂನ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅರಿಸಿಪಾಳ್ಯಂನ ಗುಣಪಾಲನ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ರಮೇಶ್ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಮತ್ತು ಕುಂಭಕೋಣಂನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಮೇಶ್, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಲ್ಲಿ ತಿರುವಿದಾಗ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಟೆರೇಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೂಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಮಾನವ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ತಕ್ಷಣ ಸೇಲಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪಲ್ಲಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂತಕರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ: ಗುಣಪಾಲನ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯದಾದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ-ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶವವು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WOMAN MURDER
DEAD BODY FOUND
WATER TANK
TAMIL NADU
SALEM MURDER CASE

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