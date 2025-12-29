ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಜೀವಂತ ತಾಯಿ ಮೃತಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಜೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಆರೋಪ
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಜೀವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೃತಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : December 29, 2025 at 7:50 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಉದ್ದಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ತನ್ನ ಜೀವಂತ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಖೈರುಲ್ ಕರಿಗರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮತ ಕೂಡ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೂಲ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜೀವಂತ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ: ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣದ ಹಿಂಗಲ್ಗಂಜ್ನ ಸಾಹೇಬ್ಖಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆರೋಪಿ ಖೈರುಲ್ ಕರಿಗರ್ ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೆರೆಯ ಮಹಿಳೆಯೇ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿಎಲ್ಒ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಆತ ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಆಡಳಿತರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕ್ ಆಗದ ಯುವಕನ ದಾಖಲೆ: ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋ-ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ, 2002 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗದ ಮತದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಖೈರುಲ್ ಕರಿಗರ್ ಹೆಸರೂ ಸಹ ಇದೆ.
ಖೈರುಲ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಆತ ಹಿಂಗಲ್ಗಂಜ್ನ ಸಾಹೇಬ್ಖಾಲಿಯ ಪುಕುರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ರಹೀಮಾ ಬೀಬಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪುಕುರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 190 ರಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್: ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವಕ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಎಲ್ಒ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೋಪಿ ಖೈರುಲ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ. ಆತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: