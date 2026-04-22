'Get Out from here'! ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ: ವಿಡಿಯೋ

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್‍ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

WOMEN’S RESERVATION BILL
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯ ವಾಗ್ವಾದ (Screengrab)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 6:38 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ರ್‍ಯಾಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಗಿರೀಶ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದವು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ರ್‍ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ (ಗೆಟ್​ ಔಟ್​ ಫ್ರಮ್​ ಹಿಯರ್​) ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್​ ಫ್ರಮ್​ ಹಿಯರ್​ ಮಿನಿಸ್ಟರ್​ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ?. ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?. ಮೊದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ ಮಹಿಳೆ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ನೀವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ (ಶಟ್​ ಅಪ್​) ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ದಬಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ನಡೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್‍ಯಾಲಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಪ್ಕಲ್, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಯಾನವು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀಸಲಾತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರ್‍ಯಾಲಿಗಳು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಆಕ್ರೋಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತು. ಇದು ಸಂಸತ್ತಿನ 2/3 ಬಹುಮತ ಸಿಗದೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.

