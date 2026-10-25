1 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್'ನಲ್ಲಿ 21 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿದ ಮಹಿಳೆ!
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸಿತು.
Published : October 25, 2026 at 8:26 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್'ನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಈ ಛಲವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆರಗಾದರು.
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಬಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ. ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಿತು. ಬಾನು ಅವರು 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
ಗುಜರಾತ್ನವರಾದ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಬಾನು ಅವರು, 27071 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಬ್ ಧರಿಸಿ ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ (ಮಗುವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ)ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಬಂಡಿಪೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರೇಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಲೋನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಬಾನು ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಬೆಮಿನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Hon’ble Chief Minister J&K, Jenab Omar Abdullah, flags off the Kashmir Marathon 2026 in Srinagar, marking the beginning of the third edition of this prestigious sporting event. #kashmirmarathon #kashmirmarathonexpo #kashmirmarathon2026 #kashmir #marathon https://t.co/zxmy7Kusku— Kashmir Marathon (@KashmirMarathon) October 25, 2026
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಓಟವನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಬಾನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ಬಾನು ಅವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ, ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪೋಲೋ ವ್ಯೂ ಮೈದಾನದಿಂದ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಝೀರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,221 ಸ್ಥಳೀಯರು, ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ 513 ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತು 73 ವಿದೇಶಿ ಓಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ (42.195 ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45ಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ (21 ಕಿ.ಮೀ) ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಜೇತರಾದರು. ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀರ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಓಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪೋಲೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
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