ಪತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಡ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ, ಅತ್ತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೊಸೆ; ಅಪರೂಪದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೂ ತಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಿರುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ.
Published : December 11, 2025 at 4:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಂಪತಿಗಳ ದೂರಿನ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶದ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ತಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ ಬಿ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪತಿಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಳೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೋರಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿತು.
ಪತ್ನಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿ, ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸಂತಸವಾಗಿರಲಿ ಎಂದರು.
ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಪೀಠ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 142 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಭಯರ ನಡುವಿನ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
