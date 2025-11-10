ETV Bharat / bharat

45 ದಿನದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ: ಹಾಲುಣಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 9:05 AM IST

ಮಲ್ಕನ್‌ಗಿರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​​ವೊಬ್ಬರು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆಯವರ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಮಾಝಿ. ಒಡಿಶಾದ ಮಲ್ಕನ್‌ಗಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ 45 ದಿನದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಗು ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಜನಿ ಅವರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

45 ದಿನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಿ: ಭೈರವಿ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ 45 ದಿನ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆರ್​ಐ ಮತ್ತು ಅಮೀನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಗು ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಮಹಿಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಗುವನ್ನು ಅದೇಗೋ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ತಾಯಿ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ರಜನಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಾಗದೇ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು, ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಹಾಲುಣಿಸಿ ಆರೈಕೆ: ಮಹಿಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ರಜನಿ ಕೂಡ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಗು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಭೈರವಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಜನಿ ಮಾಝಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸೇವೆಯು ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

