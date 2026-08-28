ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ: ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದಳು!

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತ್ತಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

WOMAN MURDERS ANOTHER WOMAN
ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅರ್ಥವಿಡು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೆದ್ದಾರವಿಡು ಮಂಡಲದ ಪ್ರಗಲ್ಲಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಮಂಚು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ (32) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಅರ್ಥವಿಡು ಮಂಡಲದ ವೀರಭದ್ರಪುರಂನ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಳು. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನೂ ಮಾರಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಪತಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ನೀಡದೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು.

ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆ, ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಮಲು ಬರುವ ಪಾನೀಯ ನೀಡಿ, ಆಕೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್​​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ರಕೊಂಡ ಸಮೀಪದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹತ್ತಿರದ ನೀರಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದಳು.

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬಾಲಗುರವಯ್ಯ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಪೆದ್ದಾರವಿಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ವೀರಭದ್ರಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗುರುವಾರ ಶವವನ್ನು ಹೂಳಲಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮೃತದೇಹದ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಟೂರಿನ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿಯ ಆಸೆಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

WOMAN STUFFS BODY IN PLASTIC DRUM
WOMAN BURIED IN CROP FIELD
ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ
ANDHRA PRADESH
WOMAN MURDERS ANOTHER WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.