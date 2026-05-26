ಊಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಳೆಂದು ಸೊಸೆ ಕೊಂದ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ
ಊಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಳೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 12:34 PM IST
ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತಳ ತಂದೆ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ, ಮಾವನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಳನ್ನು ಬಜ್ರಾಹಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೀನಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೀನಾ ಅವರ ಪತಿ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೀನಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಳೆಂದು ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಂದೆ ದಿಲೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಜಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಳಿಯ ಸಾಗರ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರೀನಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಗಳು ರೀನಾ 2019ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದೆವು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಕಡಿಮೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೃತರ ತಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಇಮಾಮ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯು ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
