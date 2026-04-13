ತಲೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಲಿ
ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ 12 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 12:51 PM IST
ಕಂಕೇರ್(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ತಲೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರುಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಕೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ತೆಲುಗು ಕೇಡರ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಾವೋ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಡುವಿನಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ 12 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಸ್ತಾರ್ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾವೋಗಳು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ರುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾವೋಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಛೋಟೆಬೆಥಿಯಾ ಪರ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ನಕ್ಸಲರ ಇರುವಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಕೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ರಾಖೇಚಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿಕ ರುಪಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದಿರುವ ಅವರು, "ಸದ್ಯ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಮಾವೋಗಳು ಕೂಡಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ರೂಪಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಪುರ-ಮೊಹ್ಲಾ-ಅಂಬರಗ್ರಹ ಚೌಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷ 28 ಮಾವೋಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 285 ಮಾವೋಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.
