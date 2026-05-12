ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಗುಂಪು; ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಜನ!

ಬಿಹಾರದಲ್ಲೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗುಂಪೊಂದು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 8:08 PM IST

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 55 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗುಂಪೊಂದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫತೇಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೌ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್​ನಷ್ಟು ಇದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಮಹಿಳೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ತಂದು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚು ಮಾಂಝಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಬುಲ್ಕಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬುಲ್ಕಿ ದೇವಿಯ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗದೇ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾಳಿಕೋರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಯಾರು ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಾರಾಯಣ್​ ಮಗಾಧ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡದವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್​ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಾಝಿರ್​ಗಂಜ್​ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಾಂಡೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಾಮಾಚಾರದಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಮಾಚಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಹಾರ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

