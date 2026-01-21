ಎಗ್ ಕರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುನಿಸು; ಗಂಡನ ನಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ
ನಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗಂಡ ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 11:43 AM IST
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಜಗಳವೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತ್ತು ತಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮೋದಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ 27 ವರ್ಷ ವಿಪಿನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರಿನ ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಗಲಾಟೆಯ ಬಳಿಕ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೀರತ್ನ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೋದಿನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಪಿನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಶಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಕು ತಂದು ಮಗನ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಪತಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಗು ಕೊಂದ ತಾಯಿ: ಗಂಡ ತಡವಾಗಿ ಮನೆ ಬಂದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ 34 ವರ್ಷದ ಪತಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ ಬಳಿಕ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮುಖ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, ಸೊಂಟ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ: ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ