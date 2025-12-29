'ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ': ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧೆ!
ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 29, 2025 at 5:44 PM IST
ತುನಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಏನೇ ಮಾಡುವುದರಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೋರ್ಲು ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ. ತಮ್ಮ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರಗಿಂತ ಭಿನ್ನ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ, ಹಸಿದವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತಾಗ ಏನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತ 70 ವರ್ಷದ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ ಗೋರ್ಲು ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ, 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುನಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮಯಿ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ: ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀದಾರಾಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಾಡಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನರ್ಸಿಯಮ್ಮ ಶಿವಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಅನ್ನದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನರಸಿಯಮ್ಮ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವೃದ್ಧರನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಪುರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಪಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃದ್ಧರು 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಂದ ಅವರ ಹಸಿವು ನೀಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಪ್ಪಳ್ಳದ ಸೂರೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ್, ಊಟ್ಲ ರಾಮರಾವ್, ಶೇಖ್ ಆದಮ್ಶಾ ಮತ್ತು ಶಿಲಂ ಪದ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದರು. ಶಿಲಂ ಪದ್ಮಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 30 ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
