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ಲಿಫ್ಟ್​ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಪತ್ತೆ

ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ದುರುಳ- ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ- ಕೀಚಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ನಾಪತ್ತೆ

ODISHA RAPE ATTEMPT CASE
ಮಹಿಳೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 6:44 PM IST

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ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಲಿಫ್ಟ್​ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ, ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು 3 ಗಂಟೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಆರೋಪಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖೋರ್ಧಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬಸ್​​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರೋಪಿ 'ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮಹಿಳೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಗಂಗಪದ ಚಂದಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ರತನ್‌ಪುರ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬೈಕ್​ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ಆತನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್​, ಜಿಪಿಎಸ್​ ಬಳಸಿ ಮಹಿಳೆ ಪತ್ತೆ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋವಾಲಿ, ಜಟ್ನಿ, ಖಂಡಗಿರಿ ಮತ್ತು ಭರತ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಫ್ಲೇರ್ ಗನ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ: ಇತ್ತ, ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫೋವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಶೋಧದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಬಳಸಿದ ಬೈಕ್​ ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BHUBANESWAR WOMAN KIDNAPPED
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ODISHA
ಮಹಿಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ
ODISHA RAPE ATTEMPT CASE

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