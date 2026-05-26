ಪೊಲೀಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಸಾಹಸಮಯ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯೇ ತಂದಿತಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು?
ಪೊಲೀಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಶ್ಪುರದ ಕುಂಕುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 3:30 PM IST
ಜಶ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಂಕುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು 22 ವರ್ಷದ ಧುಮದಂಡ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟವರ್ ಏರಿದ್ದರು. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯ ಶವವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವೇ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಮಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಟವರ್ ಹತ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು' ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟನ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೃತಳು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಆಕೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಳು. ನಂತರ ನಾವು ಆಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಆಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಗೋಪುರವನ್ನು ಹತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇನೆ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದವು' ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಗೋಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ನಂತರ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು : ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ಪಟನ್ವರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂ ನಂದಜಿ ಪಾಂಡೆ, ಎಸ್ಡಿಒಪಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಂಡವಿ, ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
