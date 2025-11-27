ETV Bharat / bharat

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರಿಟ್ಟ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ: ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್​ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗೆ​ ಗಾಯ

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರಿಟ್ಟ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಸ್ಟೆಬಲ್‌​ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 4:58 PM IST

ಸುಕ್ಮಾ(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ನಕ್ಸಲರು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟ ಸುಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ವೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕೇರಳಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಗೋಗುಂಡ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬಿರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಡಿಆರ್‌ಜಿ) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳ ತಂಡವು ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆಯ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮುಚಕಿ ದುರ್ಗಾ ಎಂಬವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಐಇಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಕ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಸಲರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಐಇಡಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಕೊಂಟಾ ವಿಭಾಗ) ಆಕಾಶ್ ರಾವ್ ಗಿರೆಪುಂಜೆ ಎಂಬವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಕ್ಸಲ್​ ದಂಪತಿ ಶರಣಾಗತಿ: ನವೆಂಬರ್​ 26ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಖೈರಾಗಢ ಚುಯಿಖಾದನ್ ಗಂಡೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್​ ದಂಪತಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧನುಷ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ರೋನಿ ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಂಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ, ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖೈರಾಗಢ ಚುಯಿಖಾದನ್ ಗಂಡೈನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

