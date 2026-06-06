ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಏಟಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬರ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ?
ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Published : June 6, 2026 at 4:31 PM IST
ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಉಸ್ಸಪ್ಪಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು. ಇದೀಗ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (WMO) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 0.5 ರಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.— World Meteorological Organization (@WMO) June 2, 2026
Be prepared. More info➡️ https://t.co/htyps0XfsE pic.twitter.com/0dbWunyqyU
ಇದರಿಂದ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಶಾಖ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವಾದರೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಎಲ್ ನಿನೋ?, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು, ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಭಾರತೀಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ತೇವಾಂಶ-ಸಹಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್-ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಶಾಖವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (WMO) ಸಹ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ, ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಖಚಿತತೆ. ಇದು, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ?: ಎಲ್ ನಿನೋ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶಾಖವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇನು?: ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರು, ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ ನಿನೋ ಕೃಷಿ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳ?: ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 0.5 ಡಿಗ್ಸಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 2 ಡಿಗ್ಸಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. WMO ಪ್ರಕಾರ, ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ (ಎಲ್ಪಿಎ) ಯ ಸುಮಾರು 92% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಶಾನ್ಯ, ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ ನಿನೋ ಬರ, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಮಳೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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