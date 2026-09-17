ಭೂಮಿಯ ಜಲಚಕ್ರ ಏರುಪೇರು; ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿ
ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರದೇಶವೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ': WMOನ ಹೊಸ 5-ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Published : September 17, 2026 at 7:03 PM IST
ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಜಲಚಕ್ರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (WMO) ಗುರುವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ವಿದ್ಯಮಾನವು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟೇಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ (ಜಾಗತಿಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಥಿತಿ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ವರ್ಷವು ವಿಶ್ವದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ(ಬರಡು) ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.
1991 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದು ಜಲಚಕ್ರವು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಇದೇ ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಈ ವರದಿಯು ನದಿಗಳ ಹರಿವು, ಅಂತರ್ಜಲ, ಸಸ್ಯಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ (evapotranspiration) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ, ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆ/ಹಿಮಪಾತ, ನದಿಯ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ, ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಹಿಮರಾಶಿಯಂತಹ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಋತುಗಳು, ದಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬರಿದಾಗುತ್ತವೆ.
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ 'ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ'ಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಶುಷ್ಕ ಋತುವು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು WMO ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಲೆಸ್ಟೆ ಸೌಲೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2014-2016 ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಭೂ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹವು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಹಿಮರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾದ ಬಾವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಬದಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯತ್ತಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಿದೆ" ಎಂದು ಸೌಲೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವು: ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2025 ವರ್ಷವು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 36ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 13 ಜಾಗತಿಕ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ಏಳನೇ ವರ್ಷವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 1991-2020ರ ಅವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 46ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 34-38ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಭೂ-ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ - ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ - 2010ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದಲೂ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಿಮನದಿಗಳ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀರಿನ ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2023 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಿಮನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಿಮನದಿ ರಾಶಿಯ ನಷ್ಟವು 1400 ಗಿಗಾಟನ್ ನೀರಿನಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 560 ದಶಲಕ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್-ಗಾತ್ರದ ಈಜುಕೊಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಬೇಕಾದ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ನಡುವೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
"ನೀರು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನವು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇರುವ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯ" ಎಂದು ಸೌಲೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ತಜ್ಞರ ಅವಲೋಕನಗಳು, ಮಾದರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರರಿಂದ 15 ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಲೋಕನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೂ ಅವು ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಹವಾಮಾನ:
2025 ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ದುರ್ಬಲ 'ಲಾ ನಿನಾ' ವಿದ್ಯಮಾನವು ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ 'ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಡೈಪೋಲ್' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ವರದಿ ಅವಧಿಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2021-2025), ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿವು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನದಿ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಸೆನೆಗಲ್, ನೈಜರ್, ಚಾಡ್ ಸರೋವರ, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಪೊಪೊ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು; ಆದರೆ ನೈಲ್, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಜಾಂಬೆಜಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ಮತ್ತು ಸಾವೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತೆಯೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕರಿಬಾ ಸರೋವರ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಭೂ ಆಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ: 2014-2016 ರಿಂದ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ನಿರಂತರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2021 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ನೈಋತ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪಟಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ, ಗಂಗಾ-ಸಿಂಧು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸಾಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು (ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ) ಕಂಡುಬಂದವು.
2025ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಪಟಗೋನಿಯಾ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪೂರ್ವ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಭಾಗಗಳು, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಚೇತರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 2024 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಭೂಗರ್ಭ ಜಲಮಟ್ಟ: 2022–2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಗಳು, ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭೂಗರ್ಭ ಜಲದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಚಿಲಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭ ಜಲಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಒಣಹವೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಬಹುಭಾಗ, ಆಗ್ನೇಯ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು: 2025ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಿಮದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು; ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. 2025ರ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹಿಮನದಿಗಳು 408 (±132) ಗಿಗಾಟನ್ನಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು; ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1.1 (±0.4) ಮಿ.ಮೀ. ಏರಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ; ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ (ಅತ್ಯಧಿಕ ನಷ್ಟದ) ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.
ಕಕೇಶಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಿಮನದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರಬಹುದು. ಇದು ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
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