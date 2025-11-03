ETV Bharat / bharat

ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಲಕಂಟಕ! ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ!

ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Without Water, Research Stuck: Sir Ronald Ross Institute in Disarray for 11 Years
ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೇಗಂಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ತೀವ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಎಐ)ವು ಕಲೇದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲವು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಖಾಸಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು: ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಹರಡುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಉಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಳಲಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ರೆಡ್ಯನಾಯಕ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ; ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

