ಪದ ಬಳಸಲ್ಲ, ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲ, ಸನ್ನೆಯೂ ಮಾಡದೇ 'ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವ' ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಇದು!

ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಧ್ವನಿಯೂ ಹೊರಡಲ್ಲ, ಕೈ- ಕಾಲು ಬಳಸದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.

SPEAKING WITH EYEBROWS
ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 3:22 PM IST

ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ವಿನಿಮಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಟಿಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾ.. ಮಾತಿಲ್ಲದೆ, ಸನ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದು? ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕೋಡಿಂಗ್​ನಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೂಡಿದರು.

ಒಬ್ಬಾಕೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಂತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂವಹನವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್​
ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್​ (ETV Bharat)

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ZPHS ಮಹಾದೇವಪುರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಧು ಎಂಬವರು 'ಹುಬ್ಬು ಕೋಡಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯಿ ಇದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿನೂತನ ಕೋಡಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದೂ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹುಬ್ಬು ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೌನ ಸಂವಹನವು ಅನೇಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್​? ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ A ನಿಂದ Z ವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 0 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬು ಚಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೋಡ್‌ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ ಹುಬ್ಬು, ಎಡ ಹುಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುವುದು ಮೂಲ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ಶ್ರವಣದೋಷ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹುಬ್ಬು ಕೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತು, ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅವನ್ನೇ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನವಾಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕೋಡಿಂಗ್​ನ ಮಾಸ್ಟರ್​ಮೈಂಡ್​ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಧು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಾಳ್ಮೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ: ಹುಬ್ಬು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯಿ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಸುಲಭ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಜನರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಈ ನವೀನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

