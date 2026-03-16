ETV Bharat / bharat

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ ಮುಕ್ತ; ಇಲ್ಲಿವೆ 70 ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್​ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟುಲಿಪ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 10 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್​ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಿಚೆಗೆ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟುಲಿಪ್​ಗಳು ಬೇಗನೆ ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಟುಲಿಪ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬಲ್ಬ್​ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನದಂದು ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಉದ್ಯಾನದ ಹೊರಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್​ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಓಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯವು ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್‌ 26 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ 44 ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟುಲಿಪ್ ಉದ್ಯಾನವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ಹೂಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶೀತಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಟುಲಿಪ್ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

with-1-dot-8-million-bulbs-asia-largest-tulip-garden-in-kashmir-thrown-open-early-for-visitors-this-spring
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟುಲಿಪ್​ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಲಿಪ್‍ ತಳಿಗಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

TAGGED:

TULIP GARDEN
KASHMIR
OMAR ABDULLAH
SRINAGAR
TULIP GARDEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.