ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ; ಇರಾನ್​ ರಾಯಭಾರಿ

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'Will Try Our Best': Iranian Envoy On Passage For India-Flagged Vessels Via Strait Of Hormuz
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಫತಾಲಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 10:51 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್,​ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಫತಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಯುದ್ದ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಇರಾನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಮೆರಿಕದವರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ 28 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 24 ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದೀಗ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

INDIA VESSELS STRAIT OF HORMUZ

