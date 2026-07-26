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ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿ ಭಾಗಿ? ಅಸ್ಸೋಂ ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

ಅಸ್ಸೋಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

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ಅಸ್ಸೋಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 1:31 PM IST

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ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಸಚಿವ ಕೇಶವ್​​ ಮಹಂತ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಸ್ಸೋಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, "ತಂದೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ನಿಲುವಿರುತ್ತದೆ': "ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಶವ್​ ಮಹಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಾರದು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಗಳು ಕೂಗಿದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಆಕೆ ಕೂಗಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ" ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್​ (AGP) ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಕೇಶವ್​ ಮಹಂತ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿಬಿಸಾ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಬಿಸಾ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕುರಿತು ಅಸ್ಸೋಂನ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವ ಕೇಶವ್​ ಮಹಂತ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

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ASSAM MINISTERS DAUGHTER
ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿ
NEET PROTEST

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