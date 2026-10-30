ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜನರ ಸೇವೆ: ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ
PM MODI IN GUJARAT: ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 2:45 PM IST
ಪಲನ್ಪುರ್ (ಗುಜರಾತ್): ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿಲ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೋವೈನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಹಾಗೂ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಅವರು, ದೇಶವು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
127 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 325 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಿಬಿಬಿಆರ್ಸಿಯನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ ಮಿಷನ್'ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬನಾಸ್ ಡೈರಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ದನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಐವಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 25,000 ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾಂಕ್ರೇಜ್, ಗಿರ್, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಥಾರ್ಪಾರ್ಕರ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ದನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮೆಹ್ಸಾನಿ, ಬನ್ನಿ, ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಮತ್ತು ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೆಹರೂ, ಇಂದಿರಾಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದರೆ ಮೋದಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ; ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಒತ್ತಾಯ