ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸದ ಕೂಟಗಳು, ಎನ್​ಡಿಎ ಗೆದ್ದರೆ 10ನೇ ಸಲ ನಿತೀಶ್​ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಪಟ್ಟ?

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಟಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

bihar election
ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ನಿತೀಶ್​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 1:40 PM IST

4 Min Read
ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್​

ಪಾಟ್ನಾ : ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಅಕ್ಟೊಬರ್​ 17) ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ಕಾವು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಹಳೆಗಳು ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮುಂದಿನ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ (I.N.D.I.A ಕೂಟ ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (NDA) ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳವು (RJD) ತನ್ನ ನಾಯಕನಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ಡಿಎ ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿತೀಶ್ 10ನೇ ಸಲ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ?: ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳ (JDU) ಸದಸ್ಯರು "ದೋ ಹಜರ್ ಪಚ್ಚೀಸ್​, ಫಿರ್ ಸೆ ನಿತೀಶ್" (2025 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿತೀಶ್) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಾಲುದಾರರ ಈ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತ್ವದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 2+2 ಎಂದಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರುಣ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಬದಲಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಬೇಕೇ ಎಂದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, "ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ, "ನಾವು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಸಹ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

2020 ರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್​ಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹಿಂದಿನ 2020 ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೇ ಕೂಟವು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ನಾಯಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇ?: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (BJP)ದೊಳಗಿನ ನೀತಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಎನ್‌ಡಿಎ ಐದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಮತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆಗ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಧ್ವನಿಗೆ ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ರ ಜೆಡಿಯು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಾಲುದಾರರು 142 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಯು ಸದಸ್ಯರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಲಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

