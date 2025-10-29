ಭಾರತೀಯ ಪೂರ್ವಜರ 6ನೇ ತಳಿಯ ಮೂಲ ಇರಾನ್; ಕೊರಗ ಬುಡಕಟ್ಟು 4,400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು- ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ
ಭಾರತೀಯ ಪೂರ್ವಜರ 6ನೇ ತಳಿ ಇರಾನ್ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊಟೊ- ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕೊರಗ ಬುಡಕಟ್ಟು 4,400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
Published : October 29, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 7:46 PM IST
ಲೇಖಕರು- ಬೋಧಿಸತ್ವ ಮೈಟಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಜೆ.ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸ್ವಾತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ, ಜಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರೀಮ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ರಣಜಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
'ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ 4400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪೂರ್ವಜರ ಘಟಕ' ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವು ಭಾರತೀಯರ ಆರನೇ 'ಪೂರ್ವಜರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ'ಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆನುವಂಶಿಕ ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಲಸಿಗರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುರುಹುಗಳು ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆ.
ಕೊರಗರು ಯಾರು? ಇವರ ಮೂಲ ಯಾವುದು?: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊರಗರು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ, ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಆರನೇ ಪೂರ್ವಜರ ಘಟಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಪೂರ್ವಜ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 60-70,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ್ವಜ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರ ಕುರುಹುಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಡಮಾನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 7-8,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಇರಾನಿನ (ಜಾಗ್ರೋಸ್) ರೈತರು, ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 3-4,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಪೂರ್ವಜ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಮಧ್ಯ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಶುಪಾಲಕರು, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಪೂರ್ವಜ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಅವರ ಕುರುಹುಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವಜ ಟಿಬೆಟೊ-ಬರ್ಮನ್, ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ.
ಕೊರಗ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿರುವ ಅಂತರ್ಪತ್ನಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರ್ಪತ್ನಿತ್ವವು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಎಂಬ ಗುರುತನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೆನೆಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊ.ರಣಜಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾದರಿಯು ದ್ರಾವಿಡ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಇರಾನಿನ ಜಾಗ್ರೋಸ್ ರೈತ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದ್ರಾವಿಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ' ಅಥವಾ ಕೊರಗ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದ್ರಾವಿಡರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಕೇವಲ ಜಾಗ್ರೋಸ್ ರೈತರ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಖೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ-ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂದು ಹರಪ್ಪಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಂಶಾವಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 'ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ'ವನ್ನು ಜಾಗ್ರೋಸ್ ರೈತನಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪೂರ್ವಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್ ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪಾ ಯುಗದವರೆಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದಾಸ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ದ್ರಾವಿಡರನ್ನು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂರ್ವಜರ ಘಟಕ (ಕೊರಗ ರೀತಿಯ)ವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸುಮಾರು 4,400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಆಧುನಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಗುಂಪುಗಳು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು, ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಜಾಗ್ರೋಸ್ ರೈತರು, AASI ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಶುಪಾಲಕರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಆನುವಂಶಿಕ ಗುರುತು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಜ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ದ್ರಾವಿಡರು ಆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಹು ಅಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶ. ಆಧುನಿಕ ದ್ರಾವಿಡರು ಅಂತಿಮ ಪಾಕವಿಧಾನ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾಸ್ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'AASI + ಜಾಗ್ರೋಸ್ ರೈತ + ಸ್ಟೆಪ್ಪೆ' ಮಾದರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೂರ್ವಜ ಪದರವನ್ನು (ಆರನೇ, ನೀವು AAA ಮತ್ತು ATB ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ) ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲದ್ರಾವಿಡ (ಕೊರಗ ರೀತಿಯ) ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಪ್ಪಾ ಪಕ್ಕದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಪೂರ್ವಜ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಸಮಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಸ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ